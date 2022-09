Nieuwe CEO voor Argenta

De raden van bestuur van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep hebben unaniem Devlies aangeduid als volgende CEO, klinkt het dinsdag in een persbericht. De toezichthouders moeten wel nog instemmen met de benoeming.

Devlies werkt al een twintigtal jaar in de banksector. Tot december vorig jaar was hij de CEO van AXA Bank Belgium. Voordien was hij uitvoerend bestuurder bij Bank J.Van Breda & C° en ABK Bank.

Het mandaat van Lauwers loopt begin 2023 af, tot dan blijft hij CEO. Hij kwam in september 2016 aan het hoofd van de Antwerpse financiële groep, bekend van het logo met de groene appel. “Lauwers loodste Argenta de voorbije zes jaar door een succesvolle transformatie van spaarbank naar een volwaardige meerpijler bank-verzekeraar. Argenta heeft de voorbije jaren een bijzonder sterke groei gekend. We zijn de tweede bank geworden voor particulieren en gezinnen in Vlaanderen”, zegt voorzitter Marc Van Heel in het persbericht.

De precieze datum van opvolging is nog niet bekend. Het hangt mee af van hoeveel tijd de toezichthouders nodig hebben, besluit Argenta.