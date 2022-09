De zevende coronagolf die iedereen zag aankomen: “Maar wat staat ons te wachten bij zwaar griepseizoen?”

Het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames zijn opnieuw in stijgende lijn. Binnen enkele weken wordt een nieuwe coronagolf verwacht. “Intussen is dit al de zevende golf en die komt helemaal niet onverwacht”, zegt Marc Van Ranst. De viroloog verwacht geen ramp voor de zorgverleners. “Tenzij dit samen zou vallen met een zwaar griepseizoen, dan kan het qua capaciteit nog wel akelig worden in de ziekenhuizen.” En dat griepseizoen kan er wel eens sneller zijn dan anders.