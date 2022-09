Tajon Buchanan (Club Brugge) maakt comeback bij Canada na blessureleed, WK-tegenstander van België gaat onderuit tegen Uruguay

Canada, op het komende WK tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase, heeft dinsdagavond in de Slovaakse hoofdstad Bratislava met 0-2 verloren van Uruguay tijdens een vriendschappelijke wedstrijd.

De Uruguayanen namen al vroeg in de wedstrijd een optie op de overwinning. Flankspeler Nicolas De La Cruz (6.) zorgde voor het eerste doelpunt van de partij. Iets na het halfuur bood aanvoerder Luis Suarez zijn spitsbroeder Darwin Nunez (33.) de 0-2 aan. De jonge spits van Liverpool klom hoger dan zijn verdediger en kopte het leer perfect in de benedenhoek. Met zijn doelpunt had Nunez meteen het laatste woord in de wedstrijd. Canada kwam niet meer tot scoren.

Bij de Canadezen liepen er enkele spelers tussen de lijnen met een Belgische achtergrond. Club Brugge-aanvaller en Canadees topschutter Cyle Larin vormde de voorhoede met ex-Gentenaar Jonathan David. Larin werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald voor Ike Ugbo (ex-Genk).

Bruggeling Tajon Buchanan werd tien minuten voor affluiten het veld opgestuurd. Voor Buchanan zijn eerste minuten van het seizoen. De flankaanvaller van Club sukkelde al sinds juli met een blessure aan de quadriceps.

Canada speelt nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan op 17 november voor het aan het WK in Qatar begint. Daar speelt het op 23 november zijn eerste wedstrijd van de groepsfase tegen de Rode Duivels. Voor België is Marokko op zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven ze op donderdag 1 december Kroatië partij.