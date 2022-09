Zo hard zijn hakken in het zand gezet dat hij moet inbinden of de regering opblazen: het dilemma waar Sammy Mahdi voor staat

De Vlaamse regering probeert vandaag opnieuw tot een compromis te komen over de kinderbijslag. De vraag is hoe hard CD&V-voorzitter Sammy Mahdi het spel blijft spelen. “Hij heeft de hakken zo hard in het zand gezet dat hij enkel kan inbinden of de regering doen vallen”, klinkt het intern. Volgens verschillende CD&V’ers is dat laatste niet aan de orde. Jambon rekent op Crevits om CD&V te overtuigen.