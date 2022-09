Saudische kroonprins Mohammed bin Salman nu ook benoemd tot premier

Mohammed bin Salman, de Saudische kroonprins, is nu ook benoemd tot premier. Het gaat om een post die traditioneel wordt bezet door de koning. Dat blijkt uit een Koninklijk Besluit dat dinsdag is gepubliceerd.

De 37-jarige Mohammed bin Salman is de eerste in lijn om zijn vader op te volgen en gold al als de feitelijke machthebber van Saudi-Arabië. Hij was vicepremier onder zijn vader, koning Salman, en minister van Defensie. Zijn jongere broer Khalid bin Salman wordt de nieuwe minister van Defensie.

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Energie worden niet getroffen door de herschikking van de regering.

De voorbije jaren circuleerden er steeds meer geruchten over de gezondheidstoestand van de 86-jarige koning Salman. Hij werd dit jaar volgens Saudische media al twee keer opgenomen in het ziekenhuis.