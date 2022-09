Royal Mail brengt herdenkingszegels Queen Elizabeth uit

“De afgelopen zeventig jaar is elke Britse postzegel persoonlijk goedgekeurd door Hare Majesteit koningin Elizabeth”, schrijft topman Simon Thompson van Royal Mail. Dinsdag werden de zegels onthuld, “de eerste die zijn goedgekeurd door Zijne Majesteit de Koning, als eerbetoon aan een vrouw wier toewijding en plichtsbesef ongeëvenaard was in de geschiedenis van dit land”, aldus Thompson.

Royal Mail maakte ook bekend dat er nieuwe zegels met de beeltenis van koning Charles uitgebracht zullen worden, waaronder speciale zegels met het silhouet van de koning. De afbeeldingen voor de nieuwe postzegels, de verschijningsdatum en het nieuwe silhouet, zullen op een later moment worden onthuld.