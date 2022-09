Kremlin gaat ingrijpen tegen jonge Russische mannen die grens over vluchten om te ontsnappen aan legerdienst

Satellietbeelden tonen lange rijen van voertuigen aan de grensovergang, waar duizenden Russen proberen om Georgië binnen te gaan. Het gaat veelal om uitgeputte en hongerige mannen, vrouwen en kinderen, die vaak een lange tocht achter de rug hebben. Ook aan de grenzen met Mongolië en Kazachstan staan Russen in lange rijen aan te schuiven om het land te verlaten, meldt de Britse openbare omroep BBC.

“We hebben ons huis en ons leven achtergelaten in Rusland”, verklaart Alexandra, een advocate uit Moskou, aan The Guardian. De 37-jarige vrouw heeft samen met haar man en een kind van 4 jaar oud na een rit van meer dan 20 uur de auto achtergelaten en de laatste 25 kilometer tot aan de grens te voet afgelegd. “Mijn echtgenoot Artiom is geboren in Oekraïne en kan opgeroepen worden om te gaan vechten. Wat ik nu ga doen? Ik weet het echt niet”, zucht Alexandra.

Russen proberen de grens over te steken met de auto, per fiets en te voet. — © Afonina Yelena/Tass/ABACA

Sommige opportunisten proberen grof geld te verdienen aan de vluchtende mensenmassa. Met de fiets kan je sneller de grens bereiken dan met de auto, en er zou een zwarte markt zijn ontstaan om sneller aan de grens te geraken. “Voor 50.000 roebel (884 euro, nvdr.) kan je iedereen voorsteken”, zegt de 32-jarige bouwvakker Vasip. “Dat is de reden waarom mensen in de rij amper vooruitgaan.”

Sinds de bekendmaking van de gedeeltelijke mobilisatie, zijn 2.000 Russen opgepakt tijdens protesten tegen de oorlog in Oekraïne. “We zijn bijzonder verontrust door die arrestaties”, zegt Ravina Shamdasani, woordvoerster van het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.