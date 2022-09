Indiase leerkracht slaat leerling (15) dood na schrijffout

De Indiase politie is op zoek naar een leerkracht die wordt beschuldigd van het doodslaan van een student uit een lage kaste.

Nikhil Dohre had een spelfout gemaakt in een examen. De leraar zou hem daarvoor geschopt en geslagen hebben met een roede tot hij bewusteloos viel. De 15-jarige jongen bezweek begin deze week aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Het voorval vond plaats in het noorden van de deelstaat Uttar Pradesh. Honderden mensen gingen de straat op om de arrestatie van de leerkracht te eisen. De menigte wou dat dit gebeurde voor de crematie van Dohre. De politie gebruikte geweld om het protest neer te slaan. Een dozijn demonstranten werd gearresteerd.

De verdachte zou inmiddels het gebied ontvlucht zijn. Volgens de vader had het slachtoffer het woord ‘sociaal’ verkeerd gespeld. De jongen was lid van de Dalit-gemeenschap die onderaan in het hindoeïstische kastenstelsel staan.