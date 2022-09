Zestien doden bij zware overstromingen na doortocht van tyfoon Noru in Cambodja

In Cambodja heeft tyfoon Noru zestien mensenlevens geëist. Duizenden huizen en straten in het grensgebied met Thailand zijn zwaar beschadigd door de overstromingen als gevolg van de zware regenval.

“De tyfoon zal langzaam afzwakken en evolueren naar een tropische depressie”, verklaarde een woordvoerder van het Cambodjaanse ministerie van Watervoorziening. Toch wordt er ook de komende dagen nog hevige regenval voorspeld in Cambodja, Laos en Thailand.

Noru trok zondag over de Filipijnen en bereikte in de nacht van dinsdag op woensdag Vietnam. Ook dat land kampt met grootschalige overstromingen, en duizenden huizen zijn al beschadigd. In Vietnam zijn voorlopig nog geen dodelijke slachtoffers gemeld, maar zeker negen mensen raakten gewond toen ze hun huizen probeerden te versterken. Meer dan 270.000 militairen zijn ingezet om de burgers bij te staan.

De Vietnamese meteorologische dienst waarschuwt voor meer zware regenval, naar schatting 150 tot 250 mm. Op sommige plaatsen kan de regenval oplopen tot 300 mm, wat aardverschuivingen en overstromingen kan veroorzaken. Tien luchthavens zijn gesloten door de storm. Vietnam Airlines heeft 148 vluchten geannuleerd, waardoor ongeveer 14.000 passagiers zijn getroffen.

Noru veroorzaakte zondag ook al heel wat schade op de Filipijnen, waar minstens acht mensen om het leven kwamen bij de doortocht van de tyfoon.

© AFP

