Inval bij callcenter dat verdacht wordt van fraude tijdens coronacrisis

De politie heeft een huiszoeking gedaan bij een callcenter dat ervan verdacht wordt de overheid te hebben opgelicht tijdens de coronacrisis. De firma zou facturen gestuurd hebben voor contacttracers die in werkelijkheid voor andere klanten belden. Met de fraude zou meer dan 1 miljoen euro gemoeid zijn, schrijft Het Laatste Nieuws woensdag.

Dinsdag vielen speurders binnen op de Belgische hoofdzetel van Mifratel in Gent. Het gaat om een dochterbedrijf van de Nederlandse firma Yource, één van de callcentra die door toenmalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) werden ingeschakeld om het contactonderzoek te organiseren.

In november vorig jaar berichtte Het Laatste Nieuws dat Yource meerdere contactonderzoekers zou hebben ingeschakeld voor andere opdrachten. Terwijl ze eigenlijk coronapatiënten en hun contacten moesten opbellen, zouden ze door het bedrijf ingezet zijn om telefoontjes te doen voor andere klanten. Officieel werden de werkuren wel aan de overheid aangerekend.

De Vlaamse overheid liet in maart al een audit uitvoeren naar de facturen en prestaties van de callcentra die deelnamen aan het contactonderzoek. Tijdens die doorlichting ontdekten de auditeurs dat er voor 25 miljoen euro aan ‘afwijkende’ facturen waren. Dat bedrag geldt voor alle callcentra. Voor 10 miljoen euro kon men een uitleg met bewijsstukken leveren, maar voor 15 miljoen euro werd geen bewijs van prestaties geleverd. Vanwege het lopende gerechtelijke onderzoek werd het management van Yource toen niet ondervraagd.

Bij het moederbedrijf in Nederland wou men niet veel commentaar geven. “We bevestigen dat er bij ons Belgische dochterbedrijf Mifratel een huiszoeking heeft plaatsgevonden in het kader van vermeende onregelmatigheden bij het contactonderzoek. We hebben onze volledige medewerking verleend.”