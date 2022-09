Amerikaanse leger geeft toe in 2021 wereldwijd twaalf burgers te hebben gedood

Het Amerikaanse leger heeft toegegeven dat het in 2021 verantwoordelijk was voor de dood van twaalf burgers. Dat blijkt uit een rapport van het Pentagon dat dinsdag is vrijgegeven. Alle burgerslachtoffers vielen in Afghanistan.

“Het ministerie van Defensie schat dat er in 2021 twaalf burgers zijn gedood en vijf gewond zijn geraakt bij militaire operaties van de VS”, staat er in het jaarlijkse rapport, waarvan een deel geheim blijft.

Het Pentagon gaf eerder al toe verantwoordelijk te zijn voor de dood van tien familieleden, onder wie zeven kinderen, tijdens de chaotische terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Kaboel eind augustus 2021. In het document staat nog dat bij een Amerikaanse aanval op 8 januari 2021 in Herat een burger is gedood en op 11 augustus in Kandahar een andere. Daarnaast raakten op 18 januari in Kandahar twee burgers gewond.

Verder erkent het Amerikaanse leger dat het op 1 januari 2021 drie burgers heeft verwond bij een aanval in Qunyo Barrow in Somalië. Daarnaast paste het Pentagon zijn tellingen van 2018 tot 2020 aan en erkende het tien meer doden en achttien meer gewonden. Die vielen allemaal in Syrië.

In januari 2022 drong de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin er bij het leger op aan meer te doen om burgerslachtoffers bij luchtaanvallen te vermijden, nadat verschillende dodelijke blunders de reputatie van het Amerikaanse leger hadden geschaad.