“Welkom thuis in Rusland!”: overgrote meerderheid van Oekraïners in bezette gebieden is voor annexatie (aldus bezettingsmacht)

Uit de resultaten van de referenda in vier door Rusland bezette gebieden in Oekraïne blijkt dat een overgrote meerderheid voor de annexatie is. Dat stellen Russische functionarissen dinsdagavond althans.

“De referenda zijn voorbij. De resultaten zijn duidelijk. Welkom thuis, in Rusland”, zei vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en voormalig president Dmitri Medvedev volgens persbureau TASS.

Nu alle stemmen zijn geteld, blijkt dat meer dan 98 procent van de kiezers instemt met de annexatie in Loehansk, in het oosten van Oekraïne. In Zaporizja zou het gaan om 93 procent en in Cherson om 87 procent, zeggen de Russische bezetters.

In Donetsk was het langer wachten op de “officiële” resultaten. Dinsdagavond laat liet de verkiezingscommissie van de zelfverklaarde volksrepubliek weten dat 99,23 procent van de stemmen voor de aansluiting van de regio bij Rusland was, aldus Russische persbureaus.

Annexatie

In een volgende stap zullen de bezettingsadministraties die door Rusland zijn aangeduid een formeel verzoek indienen bij de Russische president Vladimir Poetin om opgenomen te worden in het Russische grondgebied. Het Kremlin had aangegeven dat dit snel zou kunnen gebeuren.

Oekraïne en het Westen hekelen de (schijn)referenda en deelden al mee de resultaten niet te zullen erkennen. De afgelopen dagen hadden waarnemers verschillende meldingen gedaan over Oekraïense inwoners die gedwongen werden om te stemmen.