Priester Rik Devillé, al dertig jaar luis in de pels van de Kerk: “Het erge is: de Kerk is vandaag nog even ziek”

Precies dertig jaar geleden kwam ‘De laatste dictatuur’ uit, het eerste boek van priester Rik Devillé (78). Daarin bestempelde hij de Kerk als ziek, de paus als een tiran en de bisschoppen als schoothondjes. Het kostte hem bijna zijn job als pastoor. Het bracht hem de eeuwige woede van kardinaal Danneels. En vooral: het bracht een stroom getuigenissen over seksueel misbruik op gang. Het bracht Operatie Kelk, en onlangs nog: de niet-benoeming van Luc Van Looy als kardinaal. “Het erge is: de Kerk is vandaag nog even ziek”, zegt Devillé. “Wist ik toen wat ik nu weet, dan was ik geen priester geworden.”