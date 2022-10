Peter Hintjens werkte voor het eerst én het laatst samen met grote broer Arno op diens afscheidsplaat: “We hebben het gedaan. En het is geslaagd”

Arno gaat nooit dood. Vijf maand na het overlijden van “le plus beau” is er ‘Opex’, de plaat waarvan hij wist dat het zijn laatste zou zijn. Kleine broer Peter (68) speelt sax op het laatste nummer. Hun eerste, en ook hun laatste samenwerking. “In de studio keek en luisterde hij vanuit een zetel. Vermagerd. Op ’t ende, zeggen ze in Oostende. Na de eerste opname stak hij al zijn duim op. ’t Is goed.”