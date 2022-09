Iraanse vrouw die grootschalige protesten inspireerde, kwam om het leven na “zware slag op het hoofd door zedenpolitie”

De 22-jarige Iraanse Mahsa Amini is overleden na “een zware slag op het hoofd” door de zedenpolitie, op de dag van haar arrestatie. Dat zegt haar in Irak wonende neef. De dood van de jonge vrouw leidt al weken tot zware protesten tegen het regime in Teheran.

Erfan Salih, de neef van Mahsa Amini. — © AFP

Op 13 september was Amini met haar ouders en haar 17-jarige broer in Teheran voor familiebezoek, getuigt neef Erfan Salih Mortezaee aan AFP. Hij woont sinds een jaar in Iraaks Koerdistan, waar hij zich bij de Iraans-Koerdische nationalistische groepering Komala heeft gevoegd. Al jaar en dag heeft Komala het op het Iraanse regime gemunt.

Samen met enkele andere familieleden wilden Amini Teheran zien, en bij het verlaten van een metrostation botsten ze op de zedenpolitie. De neef zegt het verhaal te horen gekregen te hebben van Amini’s moeder. De jongere broer probeerde de agenten uit te leggen dat ze voor de eerste keer in Teheran waren en de plaatselijke tradities niet kennen.

“De agent had daar echter geen oren naar, en zei dat ze haar zouden oppakken, haar de regels leren, leren hoe ze de hijab moet dragen en hoe ze zich moet kleden”, aldus de neef. Hij verzekert dat ze “gekleed was zoals alle vrouwen in Iran, en een hijab droeg”. In Iran moeten vrouwen het haar en het hele lichaam tot onder de knieën bedekken, maar in het dagelijkse leven staan vele vrouwen zich een zekere vrijheid toe.

“De agenten sloegen Jhina (de Koerdische naam van de vrouw, red.) voor de ogen van haar broer”, gaat de neef verder. “Ze sloegen met een stok op haar armen, haar benen.” Samen met andere vrouwelijke familieleden werd ze meegenomen in een busje, en in het busje gingen de slagen verder. Daar kreeg Amini een slag op het hoofd, waarop ze het bewustzijn verloor.

Na aankomst op het kantoor moest Amini nog anderhalf uur wachten vooraleer ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. Na drie dagen in coma overleed ze op 16 september. Nog volgens de neef lieten ook de dokters in het ziekenhuis weten dat de vrouw “een zware klap op het hoofd” kreeg. De autoriteiten in Teheran ontkennen elke betrokkenheid bij de dood van Mahsa Amini.

Grootschalige protesten

Intussen komen Iraniërs al bijna twee weken op straat tegen het regime. Volgens het Iraanse staatspersbureau Fars zijn al 60 mensen omgekomen. De ngo Iran Human Rights, gevestigd in Oslo, maakt melding van 76 doden. Volgens de autoriteiten zijn ook al meer dan 1.200 mensen opgepakt.

De politieleiding waarschuwde woensdag dat ze “met alle kracht” zullen ingaan tegen de betogers. “De vijanden van de Islamitische Republiek en bepaalde relschoppers proberen vandaag de orde en de veiligheid van de natie te verstoren, door allerlei voorwendselen te gebruiken”, aldus de politie in een persbericht.