Merksem

De federale politie is woensdagochtend op verschillende plaatsen in ons land binnengevallen in kader van een onderzoek naar mogelijk rechts-extremisme en wapenbezit. Maar bij een huiszoeking in de Molenlei in Merksem liep het mis en kwam het tot een vuurgevecht met de bewoner. De 36-jarige Yannick V. kwam daarbij om het leven.