“Ik moét schrijven over de menselijke lulligheid. Het kan gewoon niet anders”

De heerlijke totale ledigheid waarin columnist/schrijver/dichter/gitarist Nico Dijkshoorn (60) zijn dagen zegt te slijten, maakt hem diep gelukkig. Opstaan, een koffietje, een paar uur schrijven en daarna de absolute leegte die hij naar goeddunken vult met zo weinig mogelijk, als het maar muziek is. “Schrijver worden was nooit mijn ambitie, laat staan een droom. Muziek maken, dat wel.” Dat is het niet geworden, en dus heeft ie er maar een roman over geschreven. Bijna op de radio.