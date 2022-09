Nieuwe VUB-academie draagt naam van overleden rector Caroline Pauwels

De Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking, afgekort PACT, gaat voort op de waarden die Pauwels tijdens haar leven en haar rectoraat verdedigde en verspreidde: het vrije denken in een sfeer van verbinding, dialoog, zelfreflectie en radicaal humanisme. De VUB wil via PACT tonen dat twijfel of onzekerheid geen zwakten zijn, maar net de motor van echte wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang.

“We hebben absoluut nood aan een Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking. Wetenschap ligt onder vuur. Daarom moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen”, stelt rector Jan Danckaert.

In haar leven was ‘willen begrijpen’ een van de motto’s van Caroline Pauwels. Die gedachte wordt binnen PACT kracht bijgezet via lezingen die een beter inzicht bieden in de belangrijkste problemen van onze wereld, en tegelijkertijd inspiratie aanreiken om problemen aan te pakken.

PACT zal ook nog andere activiteiten aanbieden en die worden geleid door een stuurgroep. De Pools-Belgische filosofe en schrijfster, opiniemaakster en tv-maakster Alicja Gescinska werd aangeduid als curator en zal het eerste programma op poten zetten.