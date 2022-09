Harry en Meghan staan nu helemaal onderaan de website van de koninklijke familie

Wie meer wil weten over de leden van de Britse koninklijke familie kan terecht op hun website. Daar staan foto’s waarop je kan klikken en meer over die specifieke royal te weten kan komen. Maar om Harry en Meghan tegen te komen, moet je helemaal naar beneden scrollen. Sinds een recente update begint die pagina op de website met Koning Charles, daaronder koningin Camilla en daaronder prins William. Langs de koning en koningin staan nu Kate Middleton, de echtgenote van prins William, en prins Edward, de jongste broer van koning Charles. Naast prins William is de vrouw van prins Edward te vinden.

Verder naar beneden staat ook prinses Anne, de zus van koning Charles. Daarna zien we de hertogin en hertog van Gloucester, prinses Alexandra en de hertog van Kent . Zij zijn allemaal neven en nichten van de voormalige Queen Elizabeth.

Daarna is het pas de beurt aan prins Harry en Meghan Markle. Zij staan zo goed als onderaan. Enkel de gevallen prins Andrew staat nog net een trapje lager. De hertog en hertogin van Sussex, zoals de officiële titels van Harry en Meghan klinken, stonden eerst onder zijn broer William. Later werden ze onder prins Edward en prinses Anne geplaatst. En nu staan ze dus nog verder onderaan.

Maar Harry en Meghan moeten misschien blij zijn dat ze nog steeds op de pagina te vinden zijn. Britse media merken op dat enkele namen nu volledig verdwenen zijn van de website sinds de update. Enkele familieleden, die geen werkende royals zijn, werden verwijderd. Harry en Meghan zijn ook geen werkende royals meer. De update zou toe te schrijven zijn aan het feit dat koning Charles een ‘afgeslankte versie’ van het koningshuis zou willen overhouden. (sgg)