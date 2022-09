Nieuwe ‘EU Most Wanted’-campagne gelanceerd tegen leiders van criminele organisaties

In Brussel hebben Europol en het European Network of Fugitive Active Search Teams de nieuwe ‘EU Most Wanted’-campagne gelanceerd. Die richt zich dit jaar specifiek op belangrijke leden van criminele organisaties die op de vlucht zijn voor justitie. Op de EU Most Wanted-website zijn meer dan vijftig nieuwe profielen geplaatst van mensen die allemaal gezocht worden voor zware misdrijven zoals moord, mensenhandel, gewapende overval en terrorisme.

“De campagne van dit jaar heeft specifiek de leiders en spilfiguren van criminele organisaties als doelwit”, klinkt het bij Europol. “Sommige van de mensen op de lijst zijn maffiabazen die onschuldigde mensen vermoord hebben, drughandelaars, mensenhandelaars, criminelen die moorden of gewelddaden plegen voor criminele organisaties, witwassers en fraudeurs.”

Volgens Europol bestaan criminele organisaties, net zoals bedrijven, uit bestuursniveau’s en uitvoerende niveau’s. “Daarrond bewegen zich een aantal mensen die diensten verlenen aan de organisatie. Door de criminelen op cruciale posities uit te schakelen, hopen we de hele organisatie ten val te brengen.”

Burgers van de EU kunnen daarbij een handje helpen door de website van ENFAST te bezoeken, en te bekijken of ze iemand op de Most Wanted-lijst herkennen. “Eén simpele daad kan voldoende zijn om ervoor te zorgen dat een gevaarlijke gevluchte crimineel opgepakt en vervolgd wordt”, zegt Catherine De Bolle, directeur van Europol.

Muurschilderingen

Naar aanleiding van de start van de campagne is in Brussel de eerste van een reeks muurschilderingen onthuld. Die tonen een speelkaart of kaartenhuis, een beeld dat verwijst naar het idee dat een criminele organisatie aan het wankelen kan gebracht worden als één lid, één kaart, opgepakt wordt. De campagne zal ook prominent aanwezig zijn op sociale media en in alle EU-talen verspreid worden binnen de Unie.

ENFAST is het netwerk van teams van landelijke politiediensten binnen de Europese Unie die gespecialiseerd zijn in het opsporen van gevluchte veroordeelde criminelen. Sinds de EU Most Wanted-campagne en website voor het eerst gelanceerd werd in 2016, zijn al 335 profielen van gezochte criminelen verschenen op de site. 120 van hen konden de voorbije jaren opgepakt worden, en in 43 gevallen was de arrestatie het directe gevolg van de publicatie van het profiel van de gezochte op de website. Sinds de start van de laatste campagne, in december 2021, zijn er 10 gezochte personen gearresteerd.