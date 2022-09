Antwerps parket reageert op dodelijk schietincident in Merksem: “Onderzoek is lopende, maar situatie is ondertussen beveiligd”

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar rechts-extremisme en illegaal wapenbezit, is er woensdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen in Merksem. “De man werd bij een schietincident geraakt en is helaas overleden”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket. Er vonden daarnaast nog een tiental huiszoekingen plaats.