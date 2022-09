De nieuwe Spice Girls zijn gearriveerd. Met een knal die kan tellen. Het Zuid-Koreaanse meidenkwartet Blackpink springt deze week meteen naar de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard 200. Het was tien jaar geleden dat nog eens een girlsband die koppositie pakte. Bij ons komt het album Born Pink op drie binnen. Allemaal geen toeval. Blackpink is maakwerk van het zuiverste soort.