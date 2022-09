Wat als? Niet alleen in de televisiewereld duikt die vraag regelmatig op. Ook in de Vlaamse politiek is dat het geval. Wat als de Vlaamse regering er niet in slaagt om het eens te raken over een Septemberverklaring? Voor de ploeg van Jan Jambon zou het politiek een ravage aanrichten, maar wat zijn de gevolgen voor het Vlaams Parlement? Wat zal daar dan gebeuren?