Het kleinste gastland ooit en wellicht ook het ongeschiktste: het meest controversiële WK voetbal doorgelicht

Over vijftig dagen gaat de wereldbeker voetbal van start. In Qatar, een land waar homoseksualiteit strafbaar is, net zoals publiekelijk alcohol drinken en fysieke uitingen van affectie. Een land waar alles peperduur is. Een land waar meer dan 6.500 migranten het leven gelaten zouden hebben bij de bouw van stadions en metrostations. Maar wat is feit en wat is fictie? Landgenoten die er wonen leggen uit.