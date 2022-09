Tiener misbruikt populaire app Itsme om slachtoffers vanuit hotelkamer voor duizenden euro’s op te lichten

Gsm’s, SIM-kaarten, waardevouchers, cash geld en een laptop. Dat vond de politie toen speurders begin februari de hotelkamer van de 19-jarige Gentenaar doorzochten. Na een huiszoeking in zijn woning werden allerlei luxegoederen in beslag genomen. De jongeman was kort voordien betrapt toen hij vouchers ter waarde van 5.000 euro aankocht met gegevens van nietsvermoedende personen.

De slachtoffers waren ingegaan op een sms-bericht dat ogenschijnlijk afkomstig was van Itsme. Dat is een app om je te identificeren op het internet, bijvoorbeeld bij het invullen van je belastingen of wanneer je grote overschrijvingen doet. De app maakt het ‘bakske van de bank’ compleet overbodig. Via de sms belandden de slachtoffers op een website waar ze gegevens moesten invullen, waarna de 19-jarige transacties kon doen met hun debetkaartgegevens.

26.000 euro

Het onderzoek is ondertussen afgerond. De speurders kregen zicht op een reeks frauduleuze transacties, uitgevoerd tussen eind 2021 en begin 2022 . Het totale nadeel bedraagt minstens 26.000 euro. De verdachte werd op 7 februari door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel geld. Hij werd intussen vrijgelaten onder strikte voorwaarden, in afwachting van het proces.

Politie en parket roepen op om waakzaam te zijn bij ontvangst van een sms of e-mail waarin een snelkoppeling zit. “Ga er niet onmiddellijk van uit dat de link naar de officiële webpagina van een instantie verwijst. Denk twee keer na als jou een code wordt gevraagd die met behulp van je debetkaart en een kaartlezer wordt gegenereerd. Met behulp van die gegevens kan men namelijk je bankrekening overnemen, ook al heb je de pincode van jouw debetkaart niet meegedeeld”, zegt de politie.