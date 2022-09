Dode bij schietpartij tijdens huiszoeking naar rechts-extremisme en illegaal wapenbezit in Merksem: wat weten we al?

Bij een huiszoeking in Merksem is woensdagochtend een 36-jarige man om het leven gekomen. Yannick V. maakte deel uit van een groep mensen die door het federale parket verdacht worden van rechts-extremisme en illegaal wapenbezit. De groep zou ook plannen voor een terroristische aanslag beraamd hebben. Dit weten we al.

Wat is er gebeurd?

De speciale eenheden van de federale politie zijn woensdagochtend in alle vroegte “op een tiental locaties” in zeven Vlaamse gemeentes – Antwerpen, Berchem, Deurne, Merksem, Zandvliet, Kasterlee en Gent – binnengevallen voor huiszoekingen. Bij de inval in een woning in de Molenlei in Merksem opende een bewoner het vuur op de politie, die daarop terugschoot. De man kwam daarbij om het leven. Het Antwerpse parket heeft – zoals procedureel vereist – een onderzoek naar het dodelijke incident geopend.

LEES OOK. Antwerps parket: “Er werd verschillende keren over en weer geschoten, waarbij de bewoner fataal werd geraakt”

Wie is het dodelijke slachtoffer?

Het gaat om de 36-jarige Yannick V.. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. V. was zeer actief op sociale media, waar hij regelmatig zijn sympathie voor extreemrechtse ideeën uitte. Hij wordt beschouwd als een specialist in ‘preppen’, een term die verwijst naar het zich voorbereiden op het einde van de wereld.

LEES OOK. Extreemrechts, wapenliefhebber en voorbereid op einde van de wereld: wie is dodelijk slachtoffer bij huiszoeking in Merksem? (+)

Waarover gaat het onderzoek?

De huiszoekingen kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar mogelijk rechts-extremisme en wapenbezit. Het zou meer specifiek gaan om een groep mensen die verdacht worden van illegale wapenhandel. Volgens het parket werd er alvast “een groot aantal wapens” in beslag genomen, waarvan er sommige niet geregistreerd waren.

LEES OOK. Huiszoekingen op tien plaatsen in Vlaanderen in onderzoek naar mogelijk rechts-extremisme en wapenbezit

De verdachten zouden verder ook verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag, al zouden die plannen volgens het federale parket “niet imminent” geweest zijn. Het onderzoek heeft naar verluidt ook geen link met de aanslagdreiging op federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).