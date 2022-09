Schaarbeekse schepen neemt rust “op doktersadvies” na nieuwe klacht over seksueel misbruik

De Schaarbeekse schepen van Onderwijs Michel De Herde (LB-DéFI) heeft woensdag bekendgemaakt dat hij “op doktersadvies” minstens acht dagen moet rusten en onderzoeken moet ondergaan. Dinsdag raakte via de krant La Dernière Heure bekend dat er een tweede klacht wegens seksueel getinte inbreuken is ingediend tegen de schepen.

De Herde zegt dat hij burgemeester Cécile Jodogne op de hoogte heeft gebracht zodat zij de nodige maatregelen kan nemen om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

Dinsdag meldde La Dernière Heure dat er een tweede klacht wegens seksueel getinte inbreuken is ingediend tegen De Herde. Het parket wilde de informatie dinsdag bevestigen noch ontkennen en volgens de krant was de advocaat van de schepen niet op de hoogte van de klacht.

Bij zijn aankondiging van woensdag bevestigt De Herde dat hijzelf noch zijn advocaat een dagvaarding heeft ontvangen. “Ik kan daarom geen commentaar geven op de feiten waarvan ik word beschuldigd. Ik zal daarom niet reageren op verzoeken van de pers. Voor zover dat nodig is, kan ik u verzekeren dat ik geen van de feiten die mij door de pers ter ore zijn gekomen, erken. Ik heb vertrouwen in het gerecht”, aldus De Herde.

Het zou niet de eerste keer zijn dat De Herde in opspraak komt. In mei had collega-schepen Sihame Haddioui (Ecolo) ook al een klacht ingediend wegens seksisme en aanslag op de eerbaarheid. Voor het gemeentehuis van Schaarbeek werd toen een steunbetoging gehouden voor de vrouwelijke schepen. Volgens de krant komt de tweede klacht van een student wegens aanzetten tot losbandigheid van minderjarigen en verkrachting.