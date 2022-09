Medewerkers Virgin Atlantic kunnen voortaan kiezen welk uniform ze dragen “ongeacht voor welk geslacht het ontworpen werd”

De medewerkers van Virgin Atlantic kunnen voortaan de uniformen dragen “waarin zij zich het best voelen”, zo heeft de Britse luchtvaartmaatschappij aangekondigd. Een mannelijke steward kan vanaf nu bijvoorbeeld perfect kiezen voor een vrouwenpakje, of vice versa.

Virgin Atlantic heeft een genderidentiteitsbeleid aangekondigd dat haar personeelsleden laat kiezen welke van de door de beroemde modeontwerpster Vivienne Westwood ontworpen outfits ze naar hun werk dragen. “Ongeacht hun geslacht, genderidentiteit of genderexpressie”, zo luidt het in een mededeling.

© Virgin Atlantic

De luchtvaartmaatschappij nam de stap naar eigen zeggen “om de diversiteit van het personeelsbestand te weerspiegelen en om haar brandingcampagne te versterken als gastvrij en inclusief”. Recent werden ook de regels rond zichtbare tatoeages nog versoepeld.

Naast de vrije kledingkeuze gaat Virgin voortaan ook optionele voornaamwoordbadges gebruiken voor bemanningsleden én passagiers. Die laatste kunnen bij de check-in zo’n badge aanvragen en zo verzekeren dat ze altijd met het voornaamwoord van hun keuze worden aangesproken.

“Het is zo belangrijk dat we onze mensen in staat stellen om hun individualiteit te omarmen en zichzelf te zijn op het werk”, aldus Juha Järvinen, Chief Commercial Officer van Virgin Atlantic. “Het is om die reden dat we onze mensen willen toestaan ​​het uniform te dragen dat het beste bij hen past en ervoor zorgen dat onze klanten worden aangesproken met hun favoriete voornaamwoorden.”