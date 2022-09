34 doden, onder wie 16 kinderen, bij verkeersongeval in Congo

Bij een ongeval met een vrachtwagen, die ook mensen vervoerde, zijn maandag in het zuidoosten van Congo zeker 34 mensen om het leven gekomen. Onder hen waren ook 16 kinderen. Dat is woensdag vernomen van de plaatselijke autoriteiten.

De vrachtwagen vervoerde een minibus, goederen en ook nog eens 93 passagiers. De chauffeur slaagde er niet in een heuvel omhoog te rijden en is gekanteld, zo verklaarde een plaatselijk verantwoordelijke aan het Franse persbureau AFP. Van de 34 dodelijke slachtoffers kwamen er 33 ter plaatse om. “We hebben ze begraven in een massagraf, want de lichamen waren door de warmte al aan het ontbinden”, aldus de verantwoordelijke.

Bovenop de 34 doden raakten ook 37 mensen gewond. 22 passagiers en de chauffeur bleven ongedeerd. Die laatste was dronken en werd opgepakt.

Het voertuig was vertrokken vanuit Mbuji-Mayi, in de provincie Oost-Kasaï, en was op weg naar Kolwezi (provincie Lualaba), nabij de grens met Zambia. Dat is een tocht van ruim 700 kilometer.