VN-Veiligheidsraad komt vrijdag bijeen over Nord Stream-lekken, Rusland vindt dat “Europa de waarheid moet kennen”

Op vraag van Moskou komt er vrijdag een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over de lekken die zijn opgemerkt in de aardgaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat meldt de Russische ambassadeur bij de VN, nadat de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, op Telegram had aangekondigd dat Moskou die intentie heeft.

Eerder had Zacharova de Amerikaanse president Joe Biden al gevraagd aan te geven of Washington al dan niet aan de oorsprong ligt van deze sabotage. De woordvoerster bracht een uitspraak van Biden in herinnering die dateert van begin februari, net voor de Russische inval in Oekraïne Als Moskou militair zou tussenkomen in Oekraïne, zou Washington “een einde maken” aan Nord Stream 2.

Zacharova staat erop dat Europa “de waarheid moet kennen”. De oorzaak van de lekken in de gaspijpleidingen is woensdag nog niet duidelijk.

“Het was vrij voorspelbaar” dat sommigen Rusland de schuld zouden geven, zei Kremlin-woordvoerder Dmitro Peskov eerder op de dag al. “Voorspelbaar, dom en absurd”, voegde hij eraan toe, en zei dat de lekken bij Nord Stream 1 en 2 “problematisch” zijn voor Moskou omdat het Russische gas dat eruit lekt “veel geld kost”. “Het hele systeem is klaar om gas te pompen, en dat gas is heel duur”, klonk het.

Oekraïne legde de schuld bij de sabotage vrijwel meteen bij Moskou.