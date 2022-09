Conner Rousseau (Vooruit) biedt wisselmeerderheid voor maatregelen die koopkracht steunen: “Kunnen niet blijven wachten op politieke spelletjes”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau roept de Vlaamse regering op om donderdag sowieso haar opwachting te maken in het Vlaams Parlement, of ze nu een akkoord bereikt over de begroting of niet. De socialisten zijn bereid vanuit de oppositie alle voorstellen te steunen die de koopkracht verhogen of die de facturen doen dalen. “We kunnen niet blijven wachten op de politieke spelletjes van de partijen binnen de Vlaamse regering”, aldus voorzitter Rousseau.