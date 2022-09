Half uurtje werk om verplaatste grenspaal weer op zijn plaats te zetten. Maar dat is buiten de administratie gerekend

Anderhalf jaar is het intussen geleden dat een boer een grenspaal die in zijn weg stond verplaatste, zodat ons land plots 2,29 meter groter werd. Ten koste van Frankrijk. “Een half uurtje werk om hem terug op zijn plaats te zetten”, schat de burgemeester van grensdorp Erquelinnes. Maar dat is buiten de administratie gerekend. “Ten vroegste eind 2022 zal Frankrijk het stukje grond terugkrijgen. Maar het kan ook nog langer duren.”