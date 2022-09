Italiaanse Samantha Cristoforetti eerste Europese vrouw als gezagvoerder van ruimtestation ISS

Met de overhandiging van een symbolische sleutel volgde Cristoforetti woensdag de Russische kosmonaut Oleg Artemjev op. De Italiaanse treedt in de voetsporen van vier eerdere Europese gezagvoerders, van wie Frank De Winne de eerste was. De Belg was ook de eerste niet-Rus of niet-Amerikaan die het voor het zeggen had in de spacemeccano.

Cristoforetti, een astronaute van het Europese Ruimtevaartbureau ESA, moet er onder meer voor zorgen dat de bemanning blijft samenhangen en dat de samenwerking met collega’s op de grond goed verloopt.

Volgens ESA zal Cristoforetti ook de overdracht aan het volgende team van astronauten op het ISS voorbereiden. De Italiaanse woont en werkt sinds april voor de tweede keer in het ISS als onderdeel van de Minevera-missie. Daar begeleidt ze onder meer Europese en internationale experimenten op medisch en materiaalwetenschappelijk gebied. Tijdens de overdrachtsceremonie, die rechtstreeks vanuit het ruimtestation werd uitgezonden, bedankte Cristoforetti haar voorganger en het team met wie ze daar al maanden samenwerkt.