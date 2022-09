Florida zet zich schrap voor ergste storm in meer dan 100 jaar: 2,5 miljoen inwoners geëvacueerd

Na de verwoestende doortocht in Cuba is orkaan Ian woensdag aan land gegaan in de Amerikaanse staat Florida. Gevreesd wordt voor het ergste noodweer in meer dan honderd jaar, met een levensgevaarlijke stormvloed en rukwinden tot mogelijk 250 km/u. Meer dan 2,5 miljoen mensen zijn geëvacueerd. “Sommige regio’s zullen na de doortocht van de orkaan weken of maanden onbewoonbaar zijn”, waarschuwt gouverneur Ron DeSantis.

Lange files met vluchtende inwoners die zo veel mogelijk proberen mee te nemen. En veel dichtgetimmerde huizen en winkels. Florida is op het ergste voorbereid en lijkt op een spookstaat. Het US National Hurricane Center heeft het dan ook over ‘levensbedreigende stormvloeden, catastrofale wind en zware overstromingen’.

Het Amerikaanse Nationaal Hurricanecentrum heeft de kracht van de orkaan Ian intussen opgeschaald naar categorie vier, wat betekent dat windsnelheden tot ruim 250 kilometer per uur mogelijk zijn. Er is maar één gevaarlijkere categorie, nummer 5. In sommige delen van Florida zou het om het ergste noodweer gaan in meer dan 100 jaar.

De koers van de wervelstorm is intussen wel wat gewijzigd. Ian zal naar verwachting niet in de uiterst dichtbevolkte regio van de metropool Tampa aan land gaan, zoals eerst werd voorspeld, maar zuidelijker in de streek van Sarasota. (Lees verder onder de afbeeldingen)

© AFP

Aan de westkust van Florida zijn al 2,5 miljoen mensen geëvacueerd voor de storm, hoge golven en overstromingen door de hevige regenval.

Gouverneur Ron DeSantis heeft, op basis van voorspellingen van meteorologen, al gewaarschuwd dat sommige regio’s mogelijk weken of zelfs maanden onbewoonbaar zijn na de doortocht van de orkaan.

In heel de Verenigde Staten worden vluchten geannuleerd door het noodweer en inmiddels zitten al zo’n 270.000 mensen in de staat zonder stroom.

De Amerikaanse president Joe Biden benadrukte dat de federale regering klaarstaat om alle mogelijke bijstand te verlenen. Biden drong er bij de bewoners van de getroffen gebieden op aan om de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.

Pas vrijdag zou het ergste voorbij moeten zijn. (Lees verder onder de afbeeldingen)

© AFP

I

© AFP

Tabaksplantages vernield

In Cuba likken ze intussen hun wonden na de doortocht van Ian. Over dodelijke slachtoffers is nog niets bekend. Maar de schade is gigantisch. De orkaan, met windstoten tot 205 km/u. zorgde er voor een totale blackout. Union Eléctrica de Cuba (UNE), het bedrijf dat er instaat voor de stroomvoorziening in het land, zegt dat het nog een tijdje kan duren voor alle 11 miljoen Cubanen weer op het net zijn aangesloten.

Veel gebouwen zijn gewoon weggeblazen en ook Cuba’s belangrijkste tabaksplantages in La Robaina zijn zwaar beschadigd. “Het was apocalyptisch”, zegt Hirochi Robaina van sigarenproducent Finca Robaina.

Meteorologen maken zich vooral zorgen over het feit dat Ian zich zo snel ontwikkelde van een tropische storm tot een orkaan van categorie 4. Orkaandeskundigen zien de klimaatverandering als een van de oorzaken en zeggen dat het geen geruststellende vaststelling is naar de toekomst toe.