CD&V-ministers: “Heel fier op akkoord Vlaamse begroting’

De Vlaamse CD&V-ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns toonden zich na afloop van de Vlaamse ministerraad “heel tevreden” met het akkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over de begroting en een steunpakket voor bedrijven en gezinnen. Volgens Dalle en Brouns zijn er wel degelijk extra miljoenen gevonden om het Groeipakket nog te versterken. N-VA en Open VLD blijven erbij dat er aan het voorstel dat de christendemocraten verwierpen niets meer is veranderd.

De Vlaamse regering raakte het woensdagavond verrassend snel eens over de begroting en het koopkrachtpakket. Dezelfde discussie verzandde eerder deze week immers nog in een totale impasse. toen CD&V bleef eisen dat het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, gekoppeld zou worden aan de index. Voorzitter Sammy Mahdi verklaarde ’s avonds in de tv-studio’s nog dat dat een “rode lijn” was voor de partij.

De koppeling met de index komt er uiteindelijk toch niet. Hetzelfde pakket waarover maandag geen akkoord kon worden gevonden is vandaag wél afgeklopt, verklaarde een tevreden Open VLD-viceminister-president Bart Somers woensdagavond op het Martelaarsplein. Ook N-VA-vice Ben Weyts beaamde dat het om het voorstel van maandag ging.

“40 miljoen extra”

Volgens CD&V’ers Brouns en Dalle is er echter nog “veel besproken tussen maandag en nu” en is er 40 miljoen euro extra gevonden voor de groep gezinnen die recht heeft op een sociale toeslag in de kinderbijslag. Zo krijgen zij er een extra eenmalige bonus van 100 euro bij in 2023, klonk het.

Het budget voor die extra steun “nemen we op onze budgetten”, zei Brouns, wat zou betekenen dat het geld van CD&V-departementen komt, al is het vooralsnog niet duidelijk waar de middelen precies gevonden werden. Het belangrijkste is volgens CD&V echter dat er een akkoord is waarmee ondernemingen en gezinnen geholpen worden. “We zijn heel fier op een goed akkoord met ondersteuning voor onze mensen”, aldus Dalle.

“Doorgaan in heel moeilijke tijden”

De discussies van de afgelopen dagen hebben volgens de CD&V-ministers niet tot een vertrouwenscrisis binnen de regering geleid. “We hebben het vertrouwen in elkaar rond de tafel uitgesproken”, zei Brouns. “We zijn tevreden dat we kunnen doorgaan in heel moeilijke tijden.”

Ook bij Open VLD heerste schijnbaar vooral opluchting. “Partijen moeten nu vooral bezig zijn met de zorgen van de mensen, bruggen bouwen en elkaar vastpakken”, zei Somers. “Ik denk dat deze regering dat ook zal doen. Ik heb vertrouwen in de collega’s van CD&V en N-VA.”

Weyts benadrukte niettemin dat zijn partij de demarche van CD&V niet kon appreciëren. “Met het proces kunnen we niet tevreden zijn. Maar ik ben blij dat de minister-president ons ondanks alle moddergooien toch naar de haven heeft geleid.”

CD&V-viceminister-president Hilde Crevits onderhandelde woensdagavond mee, maar legde na afloop geen verklaring af aan de pers. De minister van Welzijn werd afgelopen weekend nog onwel aan de onderhandelingstafel, en moet op doktersadvies rusten.

In het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering is voor 4 miljard euro aan crisismaatregelen en 1 miljard euro aan leningen voor bedrijven voorzien. Minister-president Jan Jambon licht het volledige pakket donderdag/morgen om 14 uur toe in zijn Septemberverklaring voor het Vlaams Parlement.