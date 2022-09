Voormalig bokser uit Maaseik dood gevonden in Nederlands kanaal

In een kanaal bij de Bosscheweg in Erp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant heeft de politie het lichaam van een overleden man gevonden. Het gaat om een 52-jarige inwoner van Maaseik.

Volgens meerdere media gaat het om Errol Parris, voormalig bokser en voormalig lid van motorclub No Surrender. Maar de politie doet daar geen uitspraken over.

In de buurt van de locatie waar hij werd gevonden, reed volgens de politie dinsdag nog een voertuig van het talud. Sindsdien werd er door de politie gezocht naar mogelijke slachtoffers. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat het gaat om een misdrijf.

Volgens De Telegraaf was Parris maandag betrokken bij een auto-ongeluk in Roosteren in Nederlands Limburg. Hij zou behandeld zijn in een ziekenhuis, maar niet voldoende hersteld en in de war zijn. In die toestand zou hij met een voertuig richting Erp zijn gereden.