Oppositie reageert op Vlaamse begroting: “Wie is geholpen met deze shitshow?”

“Wie is geholpen met deze shitshow?”Oppositiepartij Vooruit is niet onder de indruk van het akkoord dat de Vlaamse regering heeft gesloten over de begroting. En ook bij PVDA reageren ze weinig enthousiast. “Vlaanderen bespaart op kinderen, op onderwijs, op zorg, op steden en gemeenten, op openbare diensten.”

Vlaams fractieleidster Hannelore Goeman (Vooruit) vraagt zich af waar de crisis van de voorbije dagen toe geleid heeft. “Welk kind, welk gezin, welke Vlaming is er nu geholpen met de shitshow van de voorbije dagen?”, vraagt ze zich af op Twitter. “Inhoudelijk blijft alles hetzelfde: de Vlaamse regering bespaart op onze kinderen in tijden van crisis.”

Volgens oppositiepartij PVDA is minister-president Jan Jambon (N-VA) erin geslaagd om een regeringscrisis af te wenden, maar maakt het bereikte akkoord de koopkrachtcrisis erger. “Zo krijgt de N-VA toch haar zin: Vlaanderen bespaart op kinderen, op onderwijs, op zorg, op steden en gemeenten, op openbare diensten”, reageert PVDA-fractieleider Jos D’Haese op het akkoord binnen de Vlaamse regering.

Volgens PVDA is het akkoord in de eerste plaats een forse besparingsoperatie. Terwijl de meeste ontvangsten, zoals de dotaties, meestijgen met de inflatie, volgen verschillende Vlaamse uitgaven die inflatie onvolledig of later. De regering-Jambon kan daardoor rekenen op een stevige ‘inflatiebonus’, een budgettaire meevaller waarover de regering de voorbije weken stevig gediscussieerd heeft. Volgens PVDA zorgt die inflatiedynamiek net voor een “nieuwe besparingsronde”. Vlaanderen krijgt wel fors meer middelen binnen, maar stort die niet door naar de instanties die ze subsidieert, zegt de uiterst linkse partij.

“Halveer de ministerlonen”

“De crisis in de regering is misschien afgewend, maar die regering maakt de crisis in de samenleving alleen maar erger”, meent fractieleider Jos D’Haese. “Wij zullen al het verzet steunen voor een volledige indexering van de kinderbijslag en van alle werkingsmiddelen”, aldus D’Haese.

De partij heeft zelf een alternatief voorstel: “Halveer de ministerlonen, want met 10.000 euro per maand hebben ze gewoon geen idee van de crisis die een groot deel van de bevolking doormaakt.”