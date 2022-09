Kinderbijslag, kinderopvang, huurprijzen, jobbonus, ... : dit weten we al over Vlaamse begroting

De Vlaamse regering is er woensdag dan toch in geslaagd een akkoord te sluiten over de begroting. In totaal trekken Jan Jambon en co tussen nu en 2027 zo’n 4 miljard euro extra uit. De minister-president legt donderdag in het Vlaams Parlement alles in geuren en kleuren uit, maar wij proberen nu de grote lijnen al duidelijk te maken.

Volgend jaar duikt de Vlaamse begroting iets dieper in het rood dan dit jaar, maar dat heeft te maken met 4 miljard euro extra die de Vlaamse ploeg uittrekt om de (energie)crisis te lijf te gaan. Tegen 2026 zou het tekort dan moeten teruglopen tot 240 miljoen, om een jaar later een overschot te boeken van 225 miljoen. Minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) krijgt de Vlaamse financiën zoals gepland dus in evenwicht.

KINDERBIJSLAG

Geen koppeling van de kinderbijslag aan de spilindex dus, zoals CD&V wou. Wel een jaarlijkse indexering van het basisbedrag - 170 euro per maand voor elk kind - van 2 procent. Dat komt dus neer op 3,4 euro extra per kind per maand.

Sociale toeslagen voor gezinnen met een laag inkomen of een uitkering werden sowieso al geïndexeerd met 2 procent. Daar komt nog eens 15 euro per kind bovenop. Ter info: wie één of twee kinderen heeft, krijgt nu 53 euro. Voor drie kinderen of meer is dat 85 euro. De groep gezinnen die in aanmerking komt voor die sociale toeslag wordt ook uitgebreid van 30.000 naar 80.000.

De maatregelen kosten volgend jaar 160 miljoen euro, maar op kruissnelheid is dat 230 miljoen euro per jaar.

KINDEROPVANG

Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) krijgt niet alleen voor de kinderbijslagen extra geld. Dat is ook het geval voor kinderopvang. Om meer plaatsen te creëren en er ook voor te zorgen dat er meer begeleiders zijn per kind - in Vlaanderen ligt het aantal kinderen per begeleider met 8 of 9 bijzonder hoog - injecteert de Vlaamse regering 100 miljoen euro extra per jaar in de sector. Tot 2027 gaat het dus om 500 miljoen euro.

GEMEENTEN

De 13 Vlaamse centrumsteden trokken dinsdag aan de alarmbel over hun financiën. Door de energiecrisis zijn we collectief aan het verarmen, klonk het eensgezind. De Vlaamse regering komt voor een stuk tegemoet aan de eisen. Bevoegd minister Bart Somers (Open VLD) krijgt er meer dan 300 miljoen euro bij om uit te delen aan de Vlaamse steden en gemeenten. Voor dit jaar gaat het om 75 miljoen euro, volgend jaar 100 en het jaar nadien 125 miljoen. Ook nadien zou er nog geld voor het Gemeentefonds bij komen, maar het groeipad ligt nog niet 100 procent vast.

JOBBONUS

Er gaan ook extra centen naar het liberale stokpaardje, de jobbonus. Dat is een premie die mensen moet aanzetten om aan de slag te gaan of te blijven. Wie tot 2.500 euro bruto per maand verdient, krijgt nu al een bonus die varieert van 600 (de allerlaagste lonen) tot 20 euro (voor wie net geen 2.500 euro verdient) per maand. Daar komt dit jaar voor iedereen nog 100 euro bij. Vanaf volgend jaar wordt de doelgroep uitgebreid tot een loon van 2.900 euro bruto. Kostprijs: 100 miljoen euro per jaar.

DROOGTE EN ENERGIE

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat met haar Blue Deal de strijd aan tegen de aanhoudende droogte en verdroging van Vlaanderen. Om het arsenaal aan maatregelen nog te kunnen uitbreiden, krijgt ze er gespreid over de komende twee jaar nog eens 150 miljoen euro bij. Tegen 2027 gaat het over 200 miljoen.

En ook als Energieminister kan Demir straks op extra middelen rekenen. Om bepaalde delen op de energiefactuur niet te doen stijgen, vloeit er net zoals vorig jaar ook nu weer 148 miljoen euro naar haar departement.

INFRASTRUCTUUR

Voor openbare werken en infrastructuur krijgt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) er 285 miljoen euro erbij. Dat geld komt er om de geplande werken - de aanleg van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke kruispunten - te kunnen uitvoeren. Die zijn door de inflatie en de flink hogere grondstofprijzen een stuk duurder geworden.

En net zoals Demir krijgt ook Peeters extra geld voor waterbeheer. De liberale politica is bevoegd voor de bevaarbare waterwegen en kan straks 60 miljoen euro extra besteden om bijvoorbeeld dijken te verhogen of voor nieuwe overstromingsgebieden te zorgen.

STEUNPAKKET VOOR BEDRIJVEN

Naast leningen voor bedrijven die veel energie verbruiken komen er ook premies voor dergelijke ondernemingen. Het moet hen helpen om de energiecrisis te overleven. Goed voor 250 miljoen euro.

HUURPRIJZEN

De indexering van de huurprijzen wordt beperkt. Enkel de eigenaars van gebouwen met een zeer goede energiescore mogen de volledige index doorrekenen. Naarmate het energiepeil daalt, neemt ook de maximale indexering af.

EXTRA GELD VOOR ONDERWIJS

Hoeveel precies is nog niet duidelijk, maar minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA) krijgt ook nieuwe centen voor de scholen en voor sportclubs.