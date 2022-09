De economische toestand in ons land gaat er zienderogen op achteruit. De ‘miserie-index’ stijgt in sneltempo. Enkel begin jaren 80 van vorige eeuw stond die indicator hoger dan nu. En vergeleken met onze buurlanden zijn we goed op weg om het jaar te eindigen als de slechtste leerling van de klas. Zorgwekkend.