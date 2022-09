Bank of England moet ingrijpen na horrorweek

De Bank of England trekt aan de alarmbel. Uit zorgen om de Britse economie gaat de centrale bank komende weken miljarden aan Britse staatsobligaties kopen. Die noodgreep volgde op het nieuws dat pensioenfondsen in de problemen dreigen te komen en de huizenmarkt begint te bibberen.

Omdat de Britse regering van premier Liz Truss zelf niets ondernam tegen de verkoopgolf op de obligatiemarkt om de rentestijging tegen te houden, besloot de centrale bank zelf in actie te schieten om de “financiële stabiliteit” van het land te redden. De interventie heeft ervoor gezorgd dat de rente op Britse staatsobligaties weer iets is gedaald.

De Britse economie verkeert in zwaar weer sinds de regering het plan heeft geuit om 50 miljard euro te gaan lenen om belastingverlagingen te kunnen financieren. Waanzin en “puur kamikazebeleid”, denken veel topeconomen. Het Britse pond kelderde meteen tot het laagste niveau ooit ten opzichte van de Amerikaanse dollar, en de kosten voor het lenen van geld door de overheid stegen spectaculair. Marktpartijen rekenen Londen nu zelfs evenveel of zelfs meer risicopremie aan voor overheidsleningen als wanneer ze geld lenen aan notoire risicolanden als Italië of Griekenland.

In een uitzonderlijke verklaring riep het IMF de Britse regering publiekelijk op om haar begrotingsplannen te heroverwegen. Of dat veel zal uithalen, valt af te wachten. Voor de pas aangetreden premier Truss zou het een enorme blamage betekenen. De belastingverlagingen vormen de kern van het beleid.(agg, nta)