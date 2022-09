“U zou zich moeten schamen, mevrouw. U hebt rechten gestudeerd”: assisenvoorzitter barst uit na getuigenis Kelly D. (25) op proces campingmoord

Kelly D. (25) en haar toenmalige vriend Bruno C. (45) werden betrapt met het lichaam van Mihael in hun koffer maar bleken in de assisenzaal aan selectief geheugenverlies te lijden. — © Simon Mouton

Middelkerke

“U zou zich moeten schamen, mevrouw. U hebt rechten gestudeerd.” Kelly D. (25) en haar toenmalige vriend Bruno C. (45) zullen hun doortocht op het assisenproces rond de campingmoord in Middelkerke niet vlug vergeten. De twee werden destijds betrapt met het lijk van het slachtoffer in de koffer van hun wagen, maar ze bleken in de assisenzaal aan selectief geheugenverlies te lijden.