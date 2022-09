“Ik ga niet het laatste slachtoffer zijn”: drie weken nadat tiener in coma belandde, slaan overvallers Kevin (33) bewusteloos voor elektrische step

Het aangezicht van Kevin is serieus gehavend. — © yjs

Sint-Niklaas

Nog geen drie weken na de gewelddadige overal op de 19-jarige Cuwan is Sint-Niklaas opnieuw opgeschrikt door een geval van zinloos geweld. Zaterdagnacht werd Kevin Lyssens (33) in elkaar geslagen en werd zijn elektrische step gestolen. Hij liep meerdere breuken op en is erg aangeslagen, maar zelf herinnert hij zich weinig van het voorval. “Ik vrees dat ik niet het laatste slachtoffer zal zijn.”