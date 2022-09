“Dit is een grote”: orkaan Ian raast over Florida, 2 miljoen huishoudens zonder stroom in Florida, stormvloed tot 3,6 meter hoog

Ian zwakte enkele uren nadat hij nabij het eiland Cayo Costa aan land kwam af van categorie 4 (de op een na zwaarste categorie) naar categorie 3. Nog voor 22 uur lokale tijd veranderde dat naar categorie 2, met windsnelheden tot 169 kilometer per uur. En enkele uren later zwakte de orkaan verder af, tot categorie 1. Hij haalt nu windsnelheden tot 150 kilometer per uur.

OPROEP. Bevindt u zich in Florida? Laat het ons dan weten!

Toch wordt de staat nog steeds zwaar getroffen. Volgens deskundigen bevindt de storm zich ongeveer 110 kilometer ten zuiden van Orlando. Ruim 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Zeker tot donderdag moet rekening worden gehouden met ernstige overlast. Gouverneur Ron DeSantis zei woensdagavond tijdens een persconferentie dat Ian waarschijnlijk in de hele staat voor schade zorgt en tot een van de zwaarste orkanen behoort die Florida ooit trof. “Dit is een grote, en ik denk dat we allemaal weten dat er grote, grote gevolgen zullen zijn”, sprak DeSantis.

Meteoroloog Nick Underwood van de National Oceanic and Atmospheric Administration, die met een vliegtuig door het oog van de orkaan vloog, deelt beelden van die vlucht met de BBC. Hij vloog door verschillende orkanen om metingen te verrichten maar zegt dat de vlucht woensdag “met afstand de ruigste uit zijn carrière is. Zulke zijwaartse bewegingen heb ik nog nooit meegemaakt.”

Stormvloed tot 3,6 meter hoog

Sommige kustplaatsen in Florida werden getroffen door een stormvloed van wel 3,6 meter hoog. Die stormvloed veroorzaakt grote overstromingen. Volgens DeSantis stijgt het water aan de kust niet verder nu de orkaan landinwaarts trekt.

Inmiddels verschijnen er video’s vanuit de kustgemeenten in het westen van Florida waar Ian aan land kwam. Op beelden die het brandweerkorps van Naples op Facebook deelt, is te zien hoe brandweerlieden tot aan hun middel in het water staan. De tv-studio van WINK TV in Fort Myers overstroomde, waardoor de berichtgeving van de lokale omroep rond 17 uur onderbroken werd. En The Washington Post meldt dat de stormvloed in Fort Myers 2,1 meter hoog is.

De NOAA voorspelde een stormvloed van 3,6 tot 5,5 meter en tot ruim 60 centimeter regen. Het Amerikaanse National Hurricane Center waarschuwde daarom al voor “levensbedreigende situaties”.

Zodra het donderdagochtend (lokale tijd) licht wordt in Florida, beginnen hulpverleners volgens DeSantis met een massale reddingsoperatie om getroffen burgers in overstroomde gebieden te helpen. De gouverneur verwacht schade in de hele staat.

Twintig mensen vermist nadat boot met Cubaanse migranten aan boord zinkt

Ian bracht op weg naar Florida trouwens al een boot met Cubaanse migranten tot zinken. Volgens de Amerikaanse grenspolitie zijn 20 opvarenden vermist. Dat waren er eerst 23, maar de kustwacht heeft nog 3 drenkelingen kunnen redden. Ze waren uitgeput en vertoonden uitdrogingsverschijnselen. De zoektocht naar slachtoffers gaat met behulp van helikopters onverminderd door.

Het vaartuig verdween woensdagochtend in de golven bij de Florida Keys. Vier personen slaagden erin zwemmend Stock Island te bereiken, vlak bij Key West. Ze werden voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht, net als personen die later ruim 3 kilometer uit de kust van Boca Chica werden opgepikt.

