Dodentol na overstromingen in Venezuela stijgt naar tien

De dodentol na de stortregens en overstromingen die Venezuela al twee weken teisteren is gestegen naar tien nadat het lichaam van een jongeman is gevonden. Er zijn nog drie mensen vermist.

Het 18-jarige slachtoffer werd uit het modderige water van de rivier La Vega in de westelijke Venezolaanse deelstaat Lara gehaald, meldt de civiele bescherming. In dezelfde regio is nog een andere jongeman vermist.

Zondag is nog het lichaam van een 11-jarige jongen gevonden in de buurt van een rivier in Caracas. Hij was sinds 11 september vermist. Volgens lokale media zijn minstens 7 van de 23 deelstaten in het land getroffen door het noodweer.

Afgelopen weekend vielen al acht doden in de Venezolaanse Andes, nabij Colombia, op een religieuze bijeenkomst. Zesendertig leden van de Methodistische Kerk, een protestantse religieuze groepering, kwamen bijeen in de toeristische regio. Sommigen waren aan het baden in de rivier toen de overstromingen zich voordeden. Vier slachtoffers waren nog minderjarig. Ze waren tussen 12 en 17 jaar oud. De overige vier waren tussen 19 en 25 jaar oud.