Nicaragua zet EU-ambassadeur land uit: “Voor inmenging en gebrek aan respect”

Muscheidt is sinds oktober 2021 ambassadeur in Managua, de hoofdstad van Nicaragua. Ze werd opgeroepen om naar het ministerie van Buitenlandse Zaken te komen, waar Moncada haar vertelde dat ze persona non grata is verklaard.

Volgens lokale media pikt Managua het niet dat ze maandag voor de Mensenrechtenraad in Genève de Nicaraguaanse regering opriep de democratie te “herstellen”. De regering zou spreken over “inmenging en gebrek aan respect voor de nationale soevereiniteit” door de Europese Unie. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd.

De EU en de Verenigde Staten hebben de afgelopen vier jaar verschillende sancties opgelegd aan Nicaragua en aan leidende figuren, wegens schendingen van de mensenrechten. De EU heeft ook opgeroepen om meer dan 200 gevangengenomen tegenstanders vrij te laten, onder wie zeven kandidaten voor de presidentsverkiezingen van november 2021. President Daniel Ortega werd toen voor een vierde opeenvolgende termijn herkozen zonder sterke tegenstanders, die werden gearresteerd of tot ballingschap werden gedwongen.