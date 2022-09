Amerikaanse economie blijft “veerkrachtig ondanks wereldwijde onrust”

Volgens hen is het “noodzakelijk om vooruitgang te blijven boeken bij het terugdringen van de prijzen en bij het uitvoeren van historische overheidsinvesteringen in infrastructuur, industrie en energietransitie”, klinkt het in een verklaring.

Eerder zei de woordvoerster van de president, Karine Jean-Pierre, dat de VS “in een betere positie verkeren dan andere landen” nu de waarschuwingen voor een mogelijke wereldwijde economische crisis toenemen.

De directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie voorspelde dinsdag een “wereldwijde recessie” omdat de wereld geconfronteerd wordt met “meerdere crises”.