Iraanse president spreekt van “onaanvaardbare chaos” door “relschoppers” bij protesten

“Wie aan de rellen heeft deelgenomen, moet stevig worden aangepakt. De vijand heeft de nationale eenheid op het oog en wil de mensen tegen elkaar opzetten”, zei hij in een interview op de staatstelevisie. Raissi beschuldigde de VS ervan het protest aan te wakkeren.

De president erkende wel dat de dood van Amisi “verdriet en rouw” onder de Iraniërs heeft veroorzaakt en beloofde dat de autoriteiten “spoedig” een eindverslag over haar dood zullen presenteren.

Strenge kledingvoorschriften

Sinds 16 september wordt in Iran al elke dag geprotesteerd, nadat de 22-jarige Amisi in het ziekenhuis overleed. Zij was drie dagen eerder door de zedenpolitie gearresteerd omdat zij zich niet hield aan de strenge kledingvoorschriften in het islamitische land. “Niemand mag de wet overtreden en chaos veroorzaken, dat is onaanvaardbaar”, zei Raissi daar nog over.

Volgens een recent rapport zijn sinds het begin van de protesten zowat 60 mensen gedood. Er zijn ook al ruim 1.200 mensen gearresteerd.