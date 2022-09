Van zegezeker tot ontredderd: onderschepte telefoons tonen hoe de moed de Russische soldaten al snel in de schoenen zonk

Onderschepte telefoongesprekken van Russische soldaten met vrienden en familieleden geven een inkijk in het dagelijks leven aan het front in Oekraïne. “Onze commandant en de helft van mijn regiment is dood”, zegt Andrej tegen zijn vader. “Mijn kameraad is aan het huilen, een andere soldaat is suïcidaal.”

Wim Verhaert Bron: The New York Times

Eind februari waren Russische militairen nog zegezeker en was de verwachting dat Kiev snel zou vallen. De opmars naar de Oekraïense hoofdstad stokte echter al na enkele weken wegens tactische fouten en het hevige verzet waarop de Russen stootten. In maart werd de opmars in het noorden van het land helemaal tot stilstand gebracht en belden gefrustreerde militairen met de gsm vanuit hun schuilplaats naar huis. De Amerikaanse krant The New York Times vertaalde en analyseerde duizenden telefoontjes die dateren uit de eerste weken na de inval en onderschept werden door de Oekraïense autoriteiten.

“Niemand had ons verteld dat we oorlog gingen voeren, we werden pas één dag voor ons vertrek op de hoogte gebracht. Dit is volgens mij de domste beslissing die onze regering ooit heeft genomen”, zegt Sergej in een gesprek met zijn moeder. “Ik wist niet dat dit ging gebeuren”, vertelt ook Aleksej. “Ze zeiden dat het ging om een oefening. Die kl**tzakken hebben ons niets laten weten.”

Een Russische aanval op een appartement in Marioepol uit maart. — © AP

Al snel wordt duidelijk dat de hoofdstad niet zal vallen. “We kunnen Kiev niet innemen, we veroveren alleen maar dorpen. Poetin is een idioot, hij wil dat we de stad binnenvallen maar dat zal ons nooit lukken”, zegt Aleksandr. “Het gaat hier niet goed, onze aanval is tot stilstand gekomen”, weet Sergej. “De televisie houdt de mensen voor de gek met die zogenaamde speciale operatie, in werkelijkheid is het een echte verdomde oorlog. We hebben het bevel gekregen om iedereen te vermoorden. Tanks en pantservoertuigen staan in brand. Ze hebben een brug en een dam opgeblazen, de wegen staan onder water. We zitten muurvast.”

Een Russische tank met het oorlogssymbool ‘Z’. De langzame vooruitgang in februari en maart zorgde al snel voor strubbelingen onder de soldaten. — © EPA-EFE

Anderen geven aan het thuisfront toe dat er volop geplunderd wordt: “We worden voor de gek gehouden zoals kleine kinderen”, zucht Nikita tegen een vriend. “Alles is geplunderd: de alcohol opdronken en al het geld gestolen. Iedereen doet hieraan mee.”

