Russische reservisten zonder uitrusting naar front gestuurd: “Vraag aan jullie moeders en vrouwen om goedkope tampons op te sturen!”

Russische reservisten worden naar Oekraïne gestuurd zonder de nodige militaire uitrusting. Dat blijkt toch (nogmaals) uit een video van een briefing, waarop te horen is dat de mannen hun vrouwen best massaal tampons laten opsturen, zodat ze gebruikt kunnen worden om wonden te stelpen.

De video in kwestie werd gefilmd in de Kaukasische deelrepubliek Kabardino-Balkarië, en wordt breed gedeeld op Telegram, dat erg populair is in Rusland. Daarop is te zien hoe een vrouwelijke officier een groep reservisten uitlegt dat ze zelf moeten zorgen dat ze het nodige materiaal meenemen naar Oekraïne. “Het leger zorgt enkel voor uniformen en bewapening. Neem slaapzakken mee, want je zal moeten slapen waar het kan. Dat geldt ook voor geneesmiddelen, pillen tegen diarree, waterstofperoxide (ontsmettingsmiddel, red.), en tourniquets (om wonden af te binden, red.). Ik heb niet genoeg tourniquets voor jullie allemaal. Vraag jullie familie erom, haal ze uit de EHBO-kits in auto’s.”

LEES OOK. Wij spraken met wanhopige Russen over de mobilisatie: “Die smeerlappen stonden hier om 6 uur al aan de deur” (+)

“Vraag jullie vrouwen, dochters, en moeders om tampons, de goedkoopste tampons”, gaat de vrouw verder. “Weten jullie waarom? Je steekt die recht in de wonde, en dat is het! De tampon begint op te zwellen en sluit de wonde af. Dat weet ik al sinds de oorlog in Tsjetsjenië.” In andere video’s zeggen militairen zelf dat ze zelf wapens moeten kopen.

Stijgend protest

De Russische president Vladimir Poetin kondigde vorige week de beperkte mobilisatie van Russische reservisten aan. Het blijkt officieel om zo’n 300.000 Russen te gaan die de falende invasie van Oekraïne moeten stabiliseren, al zeggen analisten dat het zelfs om veel meer mannen zou kunnen gaan.

(Lees verder onder de foto)

Een groepje reservisten wacht op een briefing in Volgograd. — © REUTERS

LEES OOK. “Dit is geen gedeeltelijke mobilisatie, dit is een volledige mobilisatie” (+)

Die mobilisatie verloopt echter bijzonder moeizaam: niet alleen zijn er talloze berichten over reservisten die zonder het noodzakelijke materiaal of zonder afdoende training naar het front gestuurd worden, er is – ondanks de dreiging van tien jaar cel voor dienstweigeraars – ook veel protest. Tienduizenden Russische mannen hebben de afgelopen dagen het land ook verlaten, of dat althans geprobeerd.

Het Russische parlementslid Dmirti Perminov bestempelde de nieuwste video als vals. “Onze mannen hebben helemaal geen tampons nodig: de president heeft beloofd dat alle reservisten alle materiaal zullen krijgen dat ze nodig hebben.”

LEES OOK. De armste regio’s pikken het niet meer: heeft Poetin met ‘gedeeltelijke’ mobilisatie doos van Pandora geopend? (+)