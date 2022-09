Besparen op je droogkast: hoeveel kan je uitsparen en welke was mag aan de draad?

Droogkasten slorpen net als koelkasten en wasmachines meer energie dan ooit. Op drie jaar tijd is onze jaarfactuur voor het drogen alleen al met 17,34 euro aangedikt, zo becijferde energiemakelaar Enbro voor onze krant. En dit voor het meest energiezuinige toestel. In tijden van ontplofte elektriciteitsprijzen kunnen we ons dan ook afvragen of het nog aan te raden is om onze brandschone was in de droogtrommel te duwen. Daarom: droog je of droog je niet? That’s the question.